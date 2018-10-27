السعودية تتمسك بمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي

بعد ساعات على طلب تركيا تسليم المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، قال وزير خارجية المملكة عادل الجبير السبت إن المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية وإن التحقيق سيستغرق وقتا.

وقال الجبير في مؤتمر حول الأمن في البحرين "بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون، إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتم ملاحقتهم في السعودية".

وأضاف الجبير أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "حديدية" وسط "هيستيريا إعلامية" بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة والغرب.

وكانت وزارة العدل التركية أعلنت الجمعة أنها باشرت الإجراءات اللازمة لتقديم طلب للرياض يقضي بتسليم النيابة العامة التركية 18 سعوديا يشتبه بتورطهم بقتل الصحافي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.