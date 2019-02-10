السعودية ترد على مالك أمازون

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة ليس لها "علاقة مطلقا" بتقرير صحيفة ناشونال إنكوايرر الذي كشفت فيه عن وجود علاقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس خارج نطاق الزوجية.

واتهم بيزوس الخميس شركة أميركان ميديا المالكة لصحيفة ناشونال إنكوايرر بمحاولة ابتزازه بالتهديد بنشر "صور حميمة"، قيل إنه أرسلها إلى صديقته.

وألمح في منشور على مدونة "ميديوم" إلى استياء السعودية من تغطية صحيفة واشنطن بوست لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات للصحيفة التي يملكها.

وأشار أيضا إلى تقارير إعلامية عن علاقات مزعومة بين شركة أميركان ميديا والسعودية.

وحينما سئل الجبير إن كانت السعودية ضالعة في تسريبات صحيفة إنكوايرر قال لمحطة سي بي أس "هذا أمر بين الطرفين وليس لنا علاقة به".

وأضاف في تصريحات تبث الأحد ونشرت مقتطفات منها على الموقع الإلكتروني للمحطة "يبدو الأمر بالنسبة لي مثل مسلسل تلفزيوني اجتماعي".

وقال الجبير إنه لا يعلم بوجود أي صلات بين الحكومة السعودية وشركة أميركان ميديا أو رئيسها التنفيذي ديفيد بيكر.

ووصفت شركة أميركان ميديا الجمعة تقريرها بشأن بيزوس بأنه قانوني وقالت إنها ستحقق في ادعاءاته.