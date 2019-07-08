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السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

مطار أبها

قالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه أهداف مدنية بالمملكة.

وذكر بيان للتحالف أن "الطائرة المسيرة لم تحقق أهدافها".

وقالت قناة المسيرة التابع لجماعة الحوثي باليمن الاثنين إن قوات الحوثي نفذت هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة بمدينة أبها السعودية، وفق وكالة رويترز.

واستهدف الحوثيون مطار أبها بعدة هجمات بطائرات من دون طيار، ما أوقع عدة جرحى خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض طائرات مسيرة عن بعد أكثر من مرة، معتبرة أن استهداف المدنيين يشكل خرقا للقوانين الدولية.

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