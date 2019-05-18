السعودية تدعو لاجتماع عاجل في مكة لبحث الاعتداءات الإيرانية

دعت السعودية القادة الخليجيين والعرب إلى عقد اجتماع طارئ في مكة في 30 أيار/ مايو الجاري بالتزامن مع القمة الإسلامية لبحث ومناقشة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه دعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية "لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".

وأضاف المصدر أن هذه الدعوة تأتي في سياق "الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".