السعودية: تدابير عاجلة للرد على صاروخ أبها

قالت السعودية إنها ستتخذ "تدابير عاجلة" للرد على هجوم اتهمت الحوثيين بشنه على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير، جنوب غربي المملكة​.

وفي رسالة بعث بها مندوب الرياض الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، قال إن هذا الهجوم "يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود".

وتعهدت الرياض باتخاذ "إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات"، وكذلك بـ"محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي إن "الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها (...) تطور مقلق وتصعيد خطير".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك "لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي"، مضيفا أن "المسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

وقال مصدر في الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة تتفق مع الولايات المتحدة على تحميل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.