السعودية تلوح بإجراءات ضد تسييس الحج

حذر مجلس الوزراء السعودي حجاج العام الحالي من "رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية" خلال أداء مناسك الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة قوله "إن مجلس الوزراء جدد دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأضاف أنه سيتخذ "الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام برفع شعارات"، ناهيك عن تطبيق أنظمة وتعليمات مخصصة حيال من يقدم على ذلك.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين قد دعا في تصريح لوكالة "واس" "إن الحج اجتماع إيماني وليس محفلا سياسيا لرفع الشعارات، ما يؤدي إلى إيذاء بقية الحجاج".

ودعا الدول الأعضاء للالتزام بمقررات إعلان مؤتمر وزراء خارجية المنظمة التي عقدت في عمان خلال 1988-1987 والتي تنص على " أن السعودية لا تسمح أن تقوم فئة من الحجاج برفع شعارات سياسية، أو مذهبية، تعكر صفو سكينة بقية الحجاج والمعتمرين والزوار".

وشارك في موسم الحج لعام 2018 نحو 2.4 مليون حاج من جميع الدول الإسلامية.