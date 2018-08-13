تحقيق سعودي حول غارة صعدة وتعهد بالشفافية

تعهد ما يعرف بالفريق المشترك لتقييم الحوادث في السعودية بالتحقيق في ملابسات الغارة التي شنها التحالف بقيادة السعودية وقتل فيها العشرات من اليمنيين في محافظة صعدة.

وقال منصور المنصور المتحدث باسم الفريق إن التفاصيل ستكشف أمام الرأي العالمي بغض النظر عن منفذ الغارة.

وحسب الصليب الأحمر الدولي فان 29 طفلا على الأقل قتلوا في قصف جوي استهدف حافلة نقل يوم الخميس الماضي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا الجمعة إلى إجراء تحقيق "موثوق" في مقتل الأطفال في صعدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل" ويحض جميع الأطراف على "تجنب (استهداف) المدنيين عند شن عمليات عسكرية".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: "نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات عن هجوم تسبب في مقتل مدنيين".