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السعودية تبدأ أولى خطوات بناء مفاعل نووي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال وضع حجر الأساس للمفاعل النووي

وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين حجر الأساس لأول مفاعل نووي في المملكة الخليجية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن "مشروع المفاعل النووي منخفض الطاقة المخصص للأبحاث كان من بين سبعة مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات دشنها بن سلمان الاثنين".

وتعتزم السعودية بناء 16 مفاعلا نوويا خلال السنوات الـ20 إلى 25 القادمة بكلفة تتجاوز 80 مليار دولار، وفق الجمعية النووية الدولية.

وفي شباط/فبراير الماضي ذكرت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع السعودية حول اتفاق قد يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته مقابل تكليف شركات أميركية ببناء مفاعلات نووية في المملكة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في حزيران/يوليو الماضي أن مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) أصبحت ضمن قائمة قصيرة وضعتها السعودية وتضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا لمنح عقد بناء أول مفاعل نووي في المملكة الخليجية.

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