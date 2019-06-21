هوك يجري محادثات في السعودية

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إنه عقد محادثات مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك في مدينة جدة الجمعة.

وقال الأمير خالد إنه بحث مع هوك "آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف على تويتر "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران ردا على إسقاط طائرة استطلاع مسيرة قيمتها 130 مليون دولار، لكنه تراجع عن التنفيذ.

وأسقط صاروخ إيراني سطح/جو الطائرة المسيرة وهي من طراز غلوبال هوك.

وتقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية فيما تدعي إيران أنها كانت في مهمة تجسس فوق مياهها الإقليمية.