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واشنطن تفرض عقوبات على 17 سعوديا

مبنى الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات على 17 سعوديا كان لهم دور في مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي وفقا لقانون ماغنيتسكي لمحاسبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وشملت هذه العقوبات قائمة تضم سعود القحطاني وماهر المطرب والقنصل السعودي في اسطنبول محمد التريبي إلى جانب 14 شخصا متهمين بتنفيذ عملية القتل في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن إن "السعوديين الذين نفرض عليهم عقوبات تورطوا في القتل الشنيع لجمال خاشقجي".

وأضاف أن "هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا وقتلوا ببشاعة صحافيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة يجب أن يتحملوا وزر أعمالهم".

وحثت الخزانة الأميركية الحكومة السعودية على اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من أي استهداف للمعارضين السياسيين أو الصحافيين.

وأعلنت النيابة العامة السعودية الخميس نتائج تحقيقاتها في القضية حتى الآن، وقالت إن عدد المعتقلين وصل إلى 21 شخصا وجهت الاتهام إلى 11 منهم وأحالتهم على القضاء مطالبة بإعدام خمسة منهم.

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