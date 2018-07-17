'الخير قادم'.. النيابة تحذر السعوديين

"قريبا.. الخير قادم"، أو "قرارات تحمل الخير للسعوديين ستصدر قريبا".. هذه ليست تصريحات رسمية، بل تغريدات يدعي أصحابها أن لديهم معلومات مؤكدة عن قرارات حكومية في طريقها إلى الصدور.
ظاهرة "بائعي الوهم" أو "المتمصدرين" كما يطلق عليهم بعض السعودية، دفعت النيابة العامة للتحذير والتذكير.
#النيابة_العامة— النيابة العامة (@bip_ksa) July 16, 2018
إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الإجتماعي، جريمة معلوماتية:-
- يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال. pic.twitter.com/fGT4gOmbkm
فمن يقف وراء الشائعات في المملكة؟ يقول مغردون إن الهدف من تلك الأفعال إقناع الناس بوجود قرارات تتعلق بتحسين واقعهم الاقتصادي، ما يدفع البسطاء إلى الانتظار من أجل معرفة "الخير القادم" ثم يتملكهم "الإحباط" كي تتولد لديهم ردة فعل ضد السلطات.
لكن المغردة تتهم جهات خارجية بالضلوع في ما أسمته "حرب الشائعات".
حرب الإشاعات التي تشنها قطر على دول المقاطعة بالرغم من شراستها وقذارتها وحجم البهتان والإفك الذي تحمله— مريم الكعبي (@maryam1001) July 16, 2018
إلا أنها استطاعت أن تكشف عن أقلام حرة ونفوس وطنية ومبادرات فردية لأبطال عاديين قرروا أن يقوموا بدور المواجهة والتصدي لحرب الشائعات ضد أوطانهم في مصر والسعوديه والإمارات .
وتعتقد هذه المغردة أن مواجهة الشائعات تكمن في تعزيز "الشفافية".
#كيف_نتصدي_للاشاعات— د. ندا بنت عبدالله الياس (@nadaamelyas) July 17, 2018
الإشاعات شر في كل مجتمع، زيادة الشفافية ونشر الوعي هما ومن وجهة نظري أكثر وسائل مقاومة الإشاعة فعالية خاصة أن الإشاعة سلوك مرتبط بقيمة دينية عظيمة في إسلامنا الحنيف الذي أمرنا بالتبين والتثبت أولا .
وبدأت حملات التوعية من خطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير السعوديين من المخاطر.
#لا_تنشر_الاشاعات— راكان بن خالد (@20_122324) July 16, 2018
طريقة البلاغ عن المتمصدرين pic.twitter.com/ZVk5EtrDCa
ويواجه السعوديون شائعات في جوانب عدة من حياتهم، فقبل نحو أسبوع نشرت تصريحات نسبت إلى مفتي السعودية، قال مروجوها إنها نشرت في صحيفة الرياض.
لكن الصحيفة نفت ذلك.
حوار مفتي المملكة العربية السعودية المتداول مؤخراً مفبرك وغير صحيح ومصدره موقع ينتحل هوية الموقع الإلكتروني لجريدة الرياض, والحوار الكاذب الهدف منه نشر الأكاذيب ضمن الحرب الإعلامية الموجهة ضد المملكة مؤخرا.https://t.co/O3rbfr6JiR#لا_للإشاعات pic.twitter.com/lax6r7XJfq— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) July 12, 2018
حتى مياه الشرب لم تسلم، فقبل نحو شهر اضطرت هيئة الغذاء والدواء السعودية إلى الرد على مقطع فيديو بث شائعة حول المياه المعلبة في المملكة.
#الغذاء_والدواء_تحارب_الإشاعات :— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 7, 2018
لا صحة لادعاءات مقطع فيديو بوجود مواد بلاستيكية في مياه شرب معبأة#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/1Xy3JAfZwm
مغرد سعودي نشر فيديو يحذر فيه الناس من الشائعات وما يمكن أن تجر المجتمع إليه. ليسأل " كم من صديق وأخ وأخت وزوج وزوجة تضرروا من الإشاعات؟ السؤال إلى متى؟".
كم من صديق واخ واخت وزوج وزوجة تضرروا من الأشاعات ؟؟؟ السؤال الى متى ؟؟؟ pic.twitter.com/MK21PIDXml— يزيد محمد الراجحي (@Yazeed_AlRajhi) July 12, 2018
فمن ينشر الشائعات في السعودية؟