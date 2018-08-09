السعودية: الخلاف مع كندا لن يؤثر على مبيعات النفط

أكد وزير الطاقة السعودي أن الخلاف الدبلوماسي بين الرياض وأوتاوا لن يؤثر على مبيعات النفط.

وحملت وكالة الأنباء السعودية الخميس بيان الوزير خالد الفالح.

وقال البيان إن هناك "سياسة ثابتة وطويلة لا تتأثر بأي ظروف سياسية".

وأضاف أن "الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا".

تشكل واردات كندا من النفط السعودي حوالي 10 في المئة.

وطردت السعودية السفير الكندي الاثنين وجمدت "كل الأعمال التجارية الجديدة" مع أوتاوا بسبب انتقاداتها لاعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة.

وأعلنت السعودية عن سحب الآلاف من الطلاب والمرضى من كندا إثر الخلاف.