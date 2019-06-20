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الحوثيون يقصفون محطة لتحلية المياه في السعودية

جنود سعوديون قرب الحدود مع اليمن

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس أن المتمردين اليمنيين استهدفوا مساء الأربعاء محطة لتحلية المياه في جنوب المملكة بـ"مقذوف"، من دون أن يؤدي الهجوم لأية أضرار أو إصابات.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية سقوط "مقذوف معاد (حوثي) بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات".

ويأتي الهجوم بعد أسبوع على قصف الحوثيين مطار أبها في جنوب السعودية ما أسفر عن إصابة 26 شخصا بينهم نساء وأطفال.

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