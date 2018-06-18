العاهل السعودي يقيل رئيس هيئة الترفيه

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا الاثنين أقال بموجبه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التي أنشئت في إطار خطة كبرى لإقامة مراكز ثقافية وترفيهية في المملكة.

ولم توضح وكالة الأنباء السعودية التي أودت النبأ أسباب الإقالة واكتفت بنشر الأمر الملكي الذي جاء فيه "يعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه".

#أمر_ملكي : إعفاء معالي الاستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.#واس pic.twitter.com/RidCmHSoBX — واس (@spagov) June 18, 2018

يذكر أن الخطيب عين في 2016 رئيسا للهيئة التي تتولى المسؤولية عن مختلف المناسبات الترفيهية في المملكة.

وكانت المملكة قد أعلنت في شباط/فبراير أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات الـ10 المقبلة، على أن يتم تأمين هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن عام 2018 سيشهد أكثر من خمسة آلاف فعالية.