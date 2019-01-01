السعودية تعاقب مخالفي نظام السعرات الحرارية

بدأت السلطات السعودية الثلاثاء تطبيق نظام جديد يلزم أماكن بيع الأغذية بتوضيح عدد السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عبد الرحمن السلطان قوله إن "النظام الجديد سيشمل المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم ومحال بيع عصائر الفاكهة الطازجة والمخابز والحلويات".

وتلزم التعليمات هذه الأماكن بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات لتمكن المستهلك من معرفة كمية السعرات في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها.

ووفقا لصحيفة عكاظ فإن السلطات فرضت غرامة قدرها 1000 ريال سعودي على كل منتج لا يلتزم باللائحة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الغرامات قد تصل إلى 10 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة وسحب ترخيصها.

وبحسب إحصاءات نشرتها وسائل إعلام سعودية تبلغ نسبة السمنة لدى الأشخاص فوق عمر 16 عاما نحو 60 في المئة في المملكة.