السراج وحفتر يتفقان على ضرورة تنظيم انتخابات

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات عامة.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر أن السراج وحفتر عقدا اجتماعا الأربعاء في أبو ظبي دعا إليه الممثل الخاص غسان سلامة، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا خلاله "على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة كما على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

وكان السراج قد أجرى في أبوظبي لقاءات مع قادة دولة الإمارات تركّزت على بحث مستجدات الوضع في بلاده واستقرارها.

وأكد نائب رئيس الإمارات وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا والذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة وفقا لمبادرة المبعوث الأممي سلامة.

وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان المنتخب و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.