السجن 20 عاما لمراهق خطط لهجوم إرهابي

حكم قاض في ولاية تكساس الاثنين بسجن مراهق يبلغ من العمر 18 عاما، لمدة 20 سنة بعد إدانته بالتخطيط لشن هجوم على مول تجاري في مدينة فريسكو بالولاية.

وقالت صحف محلية إن ماتين أزيزي ياراند تأثر بفكر تنظيم داعش وخطط في نهاية عام 2017 لشن هجوم في مجمع "ستونبراير سنتر مول" التجاري.

وقد أفصح عن خططه لعميل سري يتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، وأبلغه أنه يريد قتل مدنيين وأفراد في الشرطة.

والمول التجاري المشار إليه يحتوي على عدد من المحال التجارية وقاعات سينما ومطاعم.

وكانت الشرطة قد اعتقلته خلال وجوده في مدرسته الثانوية في أيار/مايو الماضي، ثم أقر بالذنب وتم الاتفاق على العقوبة المشار إليها.