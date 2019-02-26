السجن لوزير إسرائيلي سابق تجسس لإيران

أعلن المدعي العام الإسرائيلي الثلاثاء أن المحكمة المركزية في مدينة القدس حكمت بالسجن 11 عاما على وزير اسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.

وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي إلى اتفاق قضائي يقر فيه سيغيف بذنبه بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما.

وكان سيغيف وزيرا في حكومة برئاسة إسحق رابين بعدما انشق عن اليمين المتطرف للتصويت لصالح اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين.

وفي عام 2004، اتهم بمحاولة تهريب 30 ألف حبة "إكستاسي" من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته.

واعترف في السنة التالية بذنبه في إطار اتفاق قضائي وسجن لبعض الوقت. وأدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.