السجن لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء أن الوزير السابق غونين سيغيف سيقرّ بذنبه بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل الحصول على حكم بالسجن لمدة 11 عاما بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الادعاء العام.

وكان سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية بين عامي 1995 و1996. وبدأت محاكمته في تموز/يوليو، فيما حددت جلسة لإصدار الحكم في 11 شباط/فبراير.

وكان سيغيف وزيرا في حكومة برئاسة إسحق رابين بعدما انشق عن اليمين المتطرف للتصويت لصالح اتفاق أوسلو للسلام مع الفلسطينيين.

وفي عام 2004، اتهم بمحاولة تهريب 30 ألف حبة "إكستاسي" من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته.

واعترف في السنة التالية بذنبه في إطار اتفاق قضائي وسجن لبعض الوقت.

وأدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.