السجن لنمساوي وبلغاري ارتبطا بداعش

حكم القضاء النمساوي بالسجن ثمانية أعوام على مواطن لإقناعه عائلتين مع أطفالهما التسعة بالانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.

وأصدر حكما على بلغاري بالسجن سبعة أعوام لحيازته خططا لهجوم إرهابي.

وقال المدعون إن النمساوي (38 عاما) "لعب دورا عقائديا مركزيا" في التنظيم وأقنع عددا من الأشخاص بالقيام برحلات إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش.

ومن بين هؤلاء عائلتين مع أطفالهما التسعة عادتا إلى النمسا وتمت محاكمتهما وإدانتهما.

أما البلغاري (24 عاما)، فقد عاد من سوريا في 2015.

ومنذ 2011، سافر حوالى 300 شخص أو حاولوا التوجه إلى العراق أو سوريا من النمسا، حسب وزارة الداخلية في فيينا. وقد قتل نحو 50 منهم وعاد حوالى 100 إلى بلدهم.