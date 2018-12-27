السجن لمدير مكافحة التجسس في الصين

حكمت محكمة صينية على المدير السابق للوكالة الصينية لمكافحة التجسس ما جيان بالسجن مدى الحياة بعدما دانته بتهم فساد.

وقالت المحكمة في بيان الخميس إن ما جيان الذي اعتقل في 2015 أدين بتهم عدة بينها خصوصا تلقي رشى.

وكان يشغل منصب نائب وزير أمن الدولة وقد اعتبر لسنوات عديدة المسؤول الأول عن أجهزة التجسس ومكافحة التجسس.

واعتبرت المحكمة الشعبية الوسيطة في مدينة داليان أن المدان ارتكب "جرائم فساد وابتزاز وتحقيق أرباح من معلومات سرية هو مطلع عليها".

وأرفقت المحكمة العقوبة بحرمان المدان من حقوقه السياسية وأمرت كذلك بمصادرة ممتلكاته.

وبحسب بيان المحكمة فقد قرر المدان عدم استئناف الحكم.