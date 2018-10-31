السجن للاعب سابق بالمنتخب الإيطالي

أصدرت محكمة إيطالية الأربعاء حكما بسجن المهاجم السابق لنادي يوفنتوس والمنتخب الوطني لكرة القدم فينتشنزو ياكوينتا عامين لإدانته بحيازة الأسلحة وارتباطه بالمافيا.

وكان الادعاء قد طلب إنزال عقوبة السجن ستة أعوام بحق اللاعب السابق البالغ من العمر 38 عاما، والذي كان ضمن تشكيلة الأتزوري المتوجة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، على خلفية اتهامه بحيازة الأسلحة والارتباط بمافيا "ندرانغيتا" التي تتركز في كالابريا.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن 19 عاما على جوزيبي، والد ياكوينتا، في إطار محاكمة 148 شخصا ضمن قضية تعد الأكبر التي تطال نشاط المافيا في شمال إيطاليا.

ووصف جوزيبي وفينتشنزو الحكم بأنه "سخيف" و"عار"، وذلك عبر صيحات أطلقاها في قاعة محكمة ريتجو إميليا بعد النطق بالحكم إثر مداولات لأسبوعين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخاض ياكوينتا 40 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها ستة أهداف، وأمضى جزءا كبيرا من مسيرته الاحترافية مع أودينيزي قبل الانضمام في 2007 إلى يوفنتوس، حيث بقي حتى إعلان اعتزاله بنهاية موسم 2012-2013، علما أن فريق السيدة العجوز أعاره لأشهر إلى نادي تشيزينا مطلع عام 2012.