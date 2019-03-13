السجن لكاردينال أسترالي أدين باعتداء جنسي

قضت محكمة أسترالية الأربعاء بالسجن ست سنوات للكاردينال جورج بيل لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية ضد صبيين في كاتدرائية ملبورن التي كان رئيس أساقفتها، مع تأكيد سجنه لثلاث سنوات وثمانية أشهر كحد أدنى.

وأجمعت هيئة محلفين أسترالية في كانون الأول/ديسمبر 2018 على أن بيل مذنب بتهمة واحدة باعتداء جنسي وأربع تهم باعتداء غير لائق ضد صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في تسعينات القرن الماضي.

وكان بيل البالغ 77 عاما يواجه احتمال السجن خمسين عاما لإدانته بالاعتداء على طفلي جوقة كانا في الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمرهما في 1996 و1997.

وبيل الذي كان في السابق أحد أقرب مستشاري البابا فرانسيس هو أرفع رجل دين كاثوليكي تتم إدانته بجرائم جنسية ضد أطفال. وحتى وقت قريب كان يعد وزيرا للاقتصاد في الفاتيكان ويساهم في عملية انتخاب البابا.

ومن المقرر النظر في طعن بيل على قرار سجنه في الخامس والسادي من حزيران/يونيو المقبل.