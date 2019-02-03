السجن لـ13 متظاهرا في إيران

أصدرت محكمة إيرانية أحكاما بسجن 13 شخصا اعتقلوا خلال مظاهرات أغسطس/آب 2017 التي خرجت احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الأحد.

وقضت المحكمة "بسجن ثمانية مدانين ستة أشهر وآخرين عاما واحدا للإخلال بالأمن القومي والمشاركة في تجمعات غير قانونية."

ومن بين المحكوم عليهم خمس نساء.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة وشهدت مظاهرات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، وأعادت فرض عقوبات عليها.