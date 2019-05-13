السجن لإيراني بتهمة 'التجسس' لبريطانيا

حكم على إيراني كان يعمل لدى المجلس البريطاني بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" وفق موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله إن "مواطنا إيرانيا مكلفا قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنكليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (بريتش كاونسيل) كان يتعاون مع وكالات تجسس انكليزية".

ولم يحدد المتحدث تاريخ صدور الحكم ولا اسم المشتبه به الذي "أدلى باعتراف صريح وحكمت عليه المحكمة (بالسجن) عشر سنوات".

وتحاكم السلطات الإيرانية مواطنين وناشطين بتهم تتعلق بالتجسس لصالح دول أجنبية، فيما ترى مؤسسات حقوقية دولية ومحلية أن المحاكمات تشوبها مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان.