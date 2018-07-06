باكستان.. السجن 10 سنوات لنواز شريف

في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 تموز/يوليو، أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام أباد حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي يعيش في لندن حاليا.

وصرح محامي الدفاع محمد أورانغزيب لوكال الصحافة الفرنسية أن الحكم تضمن غرامة مالية بقيمة "ثمانية ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن".

وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت بأن تصادر الحكومة الفدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.

ويعيش شريف حاليا في لندن حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان. وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته إلى باكستان.

وأمرت المحكمة العليا العام الماضي بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد، كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية، إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب لانتقال استعدادا لانتقال السلطة الديموقراطي الثاني في تاريخ باكستان.

وقال شهباز شريف في مؤتمر صحافي متلفز في لاهور عقب صدور الحكم "نحن نرفض هذا القرار، فهو مبني على الظلم".

وظهرت اتهامات الفساد العام الماضي بعد نشر وثائق من شركة "موساك فونسكا" البنمية تكشف تعاملات خارج البلاد للعديد من أثرياء العالم وشخصياته السياسية البارزة.

وأدانت تلك الوثائق ثلاثة من أبناء شريف الأربعة هم مريم التي كان من المفترض أن تكون وريثته السياسية، وولداه حسن وحسين.

وحكمت المحكمة على مريم الجمعة بالسجن سبع سنوات.