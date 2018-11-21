السجن المؤبد لبريطاني في الإمارات

أصدرت محكمة في أبوظبي الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على الطالب البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس، حسبما أفادت به متحدثة باسم عائلته.

وقالت المتحدثة مفضّلة عدم استخدام اسمها لوكالة الصحافة الفرنسية إن جلسة محاكمة هيدجز (31 عاما) استغرقت أقل من خمس دقائق، مشيرة إلى أن محاميه لم يكن حاضرا.

وأوضحت "يمكننا أن نؤكد أنه حكم عليه بالسجن المؤبد".

وسارعت لندن إلى التعبير عن "صدمتها العميقة"، وحذر وزير الخارجية جيريمي هانت من تداعيات الحكم.

وقال الوزير "أشعر بالصدمة العميقة وخيبة الأمل"، مضيفا أن "حكم اليوم ليس ما كنا نتوقعه من صديق وشريك موثوق لبريطانيا ويتناقض مع التطمينات السابقة" التي تلقتها لندن.

وحذر هانت من أن طريقة تعاطي الإمارات مع هذه القضية "سيكون لها تداعيات على العلاقة بين بلدينا، والتي يجب أن تكون مبنية على الثقة"، وأعرب عن أسفه "لأننا وصلنا إلى هذا الوضع" داعيا الإمارات إلى إعادة النظر في الحكم.

وفي الخامس من أيار/مايو أوقف هيدجز في مطار دبي. وكان الشاب وهو طالب دكتوراه يجري بحثا عن سياسات الإمارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.

وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 تشرين الأول/أكتوبر، حتى موعد جلسة محاكمته الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن من حقه الطعن في الحكم خلال 30 يوما.

وكانت الإمارات قد أكدت الشهر الماضي أن البريطاني يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وبحسب النائب العام حمد سيف الشامسي فإن البريطاني قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".

وقال وزير الخارجية البريطاني إنه بحث قضية هيدجز شخصيا مع مسؤولين من أعلى المستويات في الحكومة الإمارتية، بما في ذلك خلال زيارة أجراها إلى أبوظبي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.