السترات الصفراء يطالبون بنظام ضريبي عادل

تجددت في فرنسا السبت، احتجاجات حركة "السترات الصفراء" للأسبوع الـ21 على التوالي.

وأفاد مراسل قناة الحرة بأن شعارات اليوم ركزت على المستوى المعيشي والمطالبة بنظام ضريبي عادل.



وبصرف النظر عن إلغاء ضريبة الكربون، التي كانت السبب في بداية التعبئة لاحتجاجات السترات الصفراء، أعلنت السلطة التنفيذية اتخاذ تدابير أخرى لمحاولة إرضاء غضب المحتجين، لكن ذلك لم يرق لتطلعات المتظاهرين.



يذكر أن مظاهرات "السترات الصفراء" بفرنسا، بدأت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود، وأخذت تزداد قوتها بسرعة مع ضم أجندة المحتجين أهم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

وكانت السلطات الفرنسية قد شددت إجراءاتها ضد نشطاء حركة "السترات الصفراء" إذ قامت باعتقال العشرات منهم بتهم استخدام العنف، وتنظيم مسيرات حاشدة دون الحصول على ترخيص، مما أدى إلى أحكام ضدهم تتراوح بين السجن والغرامة.