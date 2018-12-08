السترات الصفراء.. ترامب يعلق

انتقد الرئيس دونالد ترامب السبت مجددا اتفاق باريس للمناخ، في سياق تعليقه على تظاهرات "السترات الصفراء" الجارية في العاصمة الفرنسية.

وكتب ترامب على تويتر أن "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيد بالنسبة إلى باريس. التظاهرات وأعمال الشغب في أرجاء فرنسا".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن الفرنسيين "لا يرغبون في دفع مبالغ ضخمة من الأموال لدول في العالم الثالث، تسيرها أنظمة مشبوهة بهدف حماية البيئة على ما يبدو".

وأشار الرئيس إلى أن المتظاهرين في باريس يهتفون "نريد ترامب".

وكان الرئيس ترامب قد سخر الثلاثاء من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ"السترات الصفراء" معتبرا أن اتفاق باريس آيل إلى الفشل.

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يرفض اتفاق باريس للمناخ.