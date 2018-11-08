الرئيس التونسي ينزع فتيل أزمة التعديل الوزاري

قال الرئيس التونسي الخميس إنه مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعدما رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن الإثنين تعديلا وزاريا ضم عشرة وزراء جدد وعددا من كتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعا السبسي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.

وفي ما بدا أنه سعي للتهدئة قال الرئيس الباجي قائد السبسي للصحافيين بقصر قرطاج الخميس إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا "أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراعِ الذوق والأعراف".

وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المستويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي أيضا، إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.

لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.