فيديو.. الساقي الآلي صيحة جديدة

ولت الأيام التي يحتسي فيها الناس مشروبا في الحانة وهم يكشفون أحزانهم للساقي، ففي العاصمة التشيكية براغ، دخلت الحانات عالم المستقبل باستخدام الساقي الآلي.

وفي حانة سايبر دوغ، يوجد ساق آلي يقدم المشروبات عن طريق تطبيق على الهاتف.

وافتتحت شركة تريغيما الأربعاء الحانة التي يبدو مبناها المؤلف من طابقين وكأنه محطة فضائية، حيث يوجد 40 مقعدا وسطح علوي.

وبعد أن يطلب رواد الحانة مشروباتهم عن طريق التطبيق، تختار ذراع آلية حمراء بين سبع زجاجات نبيذ معروضة في صندوق أنيق، ثم تفتح زجاجة وتصب ما يصل إلى أربعة كؤوس في المرة الواحدة.

وتقوم الذراع بعد ذلك بوضع الكؤوس على صينية تتحرك فوق طاولة الرواد ثم تخفض الصينية حتى يتسنى للرواد أن يلتقطوا كؤوسهم.

وقال مالك شركة تريغيما مارسيل سورال إنه كان واثقا من أن قطاع الخدمات سيحذو حذو قطاع التصنيع في إحلال الآلات محل العمالة المكلفة.