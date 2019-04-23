الساحة تفوز بجائزة الويبي العالمية

فازت منصة الساحة التابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) بجائزة الويبي العالمية في قسم الأفلام الوثائقية القصيرة.

ونافست الساحة بفيلم وثائقي قصير يحكي قصة السيدة الأميركية رقية التي قدمت مثالا للتسامح والإنسانية حين عفت عن قتلة ابنها لتتحرر من "دائرة المرارة" التي عاشتها بعد فقدانه.

وكان فريق العمل من منصة الساحة أمير غنيم وأمين السيوي قد التقيا السيدة التي تحدثت عن قصتها لكاميرا الساحة.

والساحة منصة رقمية تعنى بالشأن المصري، حيث تقدم مضمونا رقميا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من ضمن منصات رقمية هي إرفع صوتك وأصوات مغاربية تعمل على جانب موقع قناة الحرة، وتتبع شبكة الشرق الأوسط للإرسال.

وتهتم منصة الساحة بتقديم الأفكار المبدعة، من خلال إنتاج متميز من الفيديو والصور والقصص لإتاحة الفرصة لعرض الأصوات التي تمثل الشخصية المصرية بتعدديتها وثرائها.

تتولى شبكة الشرق الأوسط للإرسال إدارة قناة "الحرة"، وهي مؤسسة لا تهدف إلى الربح، يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM) وتشرف هذه الوكالة على القناة وتحافظ على استقلالية عملها الإعلامي.