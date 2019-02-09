الزمالك يحلق في صدارة الدوري بعيدا عن الأهلي

حقق الزمالك خطوة إضافية في سعيه للقب أول في الدوري المصري لكرة القدم منذ أربعة مواسم، بفوز صعب على مضيفه النجوم بهدف نظيف السبت في ختام المرحلة الـ21.

ورفع هدف الفوز الذي سجله أيمن حفني(71) رصيد الزمالك إلى78 نقطة من 19 مباراة، وابتعد بفارق9 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي وبطل المواسم الثلاثة السابقة الذي يملك مباراة مؤجلة.

وخلا الشوط الأول من أي لمحات فنية بعد أن سيطرت العشوائية وعدم التركيز على أداء لاعبي الفريقين فكثرت التمريرات الخاطئة والكرات المقطوعة لا سيما لاعبي الزمالك الذين اعتمدوا الفردية منهجا وطريقة لهم مع ميل النجوم إلى دفاع منظم والارتداد بهجمات كانت دون فاعلية.

ووضح الزمالك متأثرا بغياب بعض العناصر الأساسية لا سيما قائده حازم إمام وقلب وسطه النابض طارق حامد ومهاجمه القناص محمود عبد المنعم "كهربا"، إضافة إلى التونسي حمدي النقاز الذي استبعد لأسباب فنية بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

واستهل لاعبو الزمالك الشوط الثاني بهجوم متواصل، ومن هجمة منظمة وصلت الكرة إلى المغربي حميد احداد سددها من داخل المنطقة فنابت العارضة عن الحارس المخضرم عصام الحضري المنتقل إلى النجوم من الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 71، نجح البديل أيمن حفني بأول لمسة بعد نزوله الى أرض الملعب، في إحراز الهدف الوحيد من كرة عرضية سددها على يمين الحضري.

وفي الدقيقة 87، أنقذ الحضري مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة المغربي الآخر خالد بو طيب القوية.