السعودية تنفي منع القطريين من الحج

نفى مسؤول بوزارة الحج السعودية منع سلطات الرياض مواطنين قطريين من السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، بعد اتهام وجهته مؤسسة حكومية قطرية.

وقال المسؤول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الرياض "ترفض بأي شكل من الأشكال تسييس الحج، أو إقحام الخلافات السياسية" في الحج، حسب تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز" السبت.

وأضاف المسؤول أن مجموعة من القطريين وصلت لأداء الحج الذي تستمر شعائره من الأحد حتى يوم 24 آب/أغسطس، لكنه لم يحدد عددهم ولا ما إذا كانوا قد جاءوا مباشرة من قطر، مشيرا إلى أن 1624 قطريا أدوا شعائر الحج العام الماضي.

وكان مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عبد الله الكعبي قال إن السعودية أغلقت نظاما إلكترونيا تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين.

وأضاف لـ "رويترز" أنه "ليس أمام مواطني قطر وسكانها أي فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج ... مازال إغلاق تسجيل الحجاج من دولة قطر مستمرا ولا يستطيع سكانها الحصول على تأشيرات لعدم وجود بعثات دبلوماسية".

وبالمقابل ألقى مسؤول سعودي اللوم على قطر فيما يتعلق بتصاريح الحجج قائلا إن الدوحة حجبت عددا من روابط التسجيل المخصصة لحجاجها.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت في حزيران/يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو أمر تنفيه الدوحة.