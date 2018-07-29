مقتل ستة أشخاص جراء حرائق كاليفورنيا

استنفر نحو 12 ألف رجل إطفاء الأحد في محاولة لإخماد الحرائق في كاليفورنيا والتي خلفت لغاية الآن ستة قتلى على الأقل، بينهم عنصران من رجال الإطفاء.

وأوضح جهاز الاطفاء في منطقة شاستا حيث يستمر هذا الحريق منذ 23 تموز/يوليو أن "رياحا متنقلة أدت إلى اتساع النيران الليلة الفائتة، إضافة إلى ظروف مناخية حارة وجافة".

وأفادت آخر حصيلة رسمية بأن الحريق أتى على أكثر من 36 ألف هكتار ودمر 517 مبنى وأصاب 135 أخرى بأضرار، فيما لم يتم إخماد سوى خمسة في المئة منه فقط.

وحتى الآن تم اجلاء 38 ألف شخص من منطقة شاستا جراء هذا الحريق "الذي لا يمكن السيطرة عليه" على حد قول حاكم كاليفورنيا جيري براون.

ولا يزال 17 حريقا مندلعا في أنحاء كاليفورنيا بحسب دائرة الحالات الطارئة التابعة لحاكم الولاية.