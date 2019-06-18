أطفال الروهينغا.. 'الجيل الضائع'

قد يحرم نصف مليون طفل في مخيمات اللاجئين الروهينغا، من الانتساب إلى النظام المدرسي التقليدي، في حين يقلق المراقبون من تفشي التشدد الديني، وسط قصور أقرت به الأمم المتحدة في تعاملها مع أزمة الروهينغا.

في 2017، فر حوالي 740 الفا من الروهينغا إلى بنغلادش هربا من تطهير عرقي في بورما جنوب آسيا، فارتفع عدد أفراد هذه الأقلية المسلمة المضطهدة اللاجئة لحوالي المليون، وتعد بورما إحدى أفقر دول العالم.

وتعتبر بنغلادش الروهينغا ضيوفا مؤقتين، وتعارض إدماجهم أو تأصيلهم في مجتمعها. لذلك تحظر على أطفال الروهينغا الدراسة في مدارسها.

..."أردت أن أصبح طبيبة، لكنني أعتقد أن هذا الأمر لن يتحقق".

ومع توافر لغة وثقافة مماثلتين لتلك الموجودة لدى سكان جنوب شرق بنغلادش، حيث تنتشر مخيمات اللاجئين، تمكن عدد كبير من أطفال الروهينغا من الانتساب إلى المدارس المحلية.

لكن حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، أمرت في وقت سابق من هذه السنة، جميع المدارس بطرد أطفال الروهينغا، ليجدوا أنفسهم فجأة محرومين من فرصة التعلم.

وتُعد لاكي أختر، 15 عاما، واحدة ممن طردوا من مدرسة قرية هنيلا، التي جاء ثلث تلامذتها تقريبا من مخيمات اللاجئين الضخمة والبائسة، ولم يعد لديها ما تفعله سوى مساعدة والدتها في الأعمال المنزلية.

ووسط الدموع المنهمرة لدى تذكر أيامها الجميلة في مزرعة العائلة، تقول أختر "أردت أن أصبح طبيبة، لكنني أعتقد أن هذا الأمر لن يتحقق".

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش سياسة بنغلادش بأنها "مجانبة للصواب ومأساوية وغير قانونية".

أنشأت منظمات غير حكومية ووكالة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، 1800 مركز تعليمي مرتجل يتلقى فيها حوالى 180 طفل دروسا قريبة من التعليم المدرسي، وتقتصر على المرحلة الابتدائية.

أطفال مصدومون

ولسد الثغرات، فتحت منظمات من الروهينغا متحالفة مع منظمات إسلامية من بنغلادش، أكثر من ألف مدرسة دينية لتعليم القرآن. وتقدم هذه المدارس مجموعة كاملة من الدروس، بدءا من قراءة القرآن إلى دراسة أصول الدين والفقه.

يتلقى حارس، 13 عاما، الذي حرم من متابعة تعليمه في إحدى مدارس مدينة تكناف، دروسا في مدرسة دينية في مخيم ليدا للاجئين. وقال والده محمد خلقي: "من الأفضل له شغل نفسه بالدرس، وإلا فإنه سوف يتسكع في المخيم وتسوء أخلاقه".

وقال المسؤول عن مدرسة محلية استوعبت 15 تلميذا من الروهينغا: "نحن لا نفرق بين الناس حسب جنسيتهم ما داموا يريدون التعلم وسلك سبيل الله".

ولم يتوافر للمجموعة الدولية للأزمات، كما ذكرت في تقرير حديث، أي دليل على أن هذه المدارس القرآنية تشجع على العنف أو التعصب، أو أن متطرفين يستغلونها لغرس الفكر المتطرف وتجنيد أتباع له.

إلا أن مجموعة الأزمات الدولية حذرت "من اتباع سياسة تمنع الشباب من التعليم الرسمي وتركهم للاعتماد على المدارس الدينية غير القانونية، ما سيزيد من خطر ترسيخ الجماعات (المتطرفة) جذورها في المخيمات".

ودعا الخبير في شؤون التطرف في جامعة أوسلو بالنرويج، مبشر حسن، السلطات إلى مراقبة أنشطة هذه المدارس الدينية عن كثب.