روائية سعودية تفوز بجائزة نجيب محفوظ

فازت الكاتبة السعودية أميمة الخميس بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018 عن روايتها الرابعة التي تحمل عنوان "مسرى الغرانيق في مدن العقيق".

وتمت مراسم تسليم الجائزة الثلاثاء كما جرت العادة في القاهرة تزامنا مع ذكرى مولد الروائي المصري الراحل الفائز بجائزة نوبل في الأدب.

وتبلغ القيمة المادية للجائزة ألف دولار إلى جانب عقد نشر مع الجامعة الأميركية في القاهرة.

وتم اختيار الخميس من بين عدد غير محدد من الكتاب ممن أرسلوا مشاركاتهم إلى دار نشر الجامعة الأميركية في القاهرة.

وولدت الروائية السعودية عام 1966 في الرياض في أسرة أنجبت عددا من الكتاب إذ كانت والدتها أول امرأة تكتب في صحيفة الجزيرة. ودرست في جامعتي الملك سعود وواشنطن.

ولدى الخميس أعمال روائية من بينها "الوارفة" و"الترياق" و"البحريات".