فيديو جديد راقص لأصغر نائبة في الكونغرس

نشرت أصغر وافدة جديدة إلى الكونغرس الأميركي الديمقراطية الكسندريا أوكاسيو كورتيز فيديو قصيرا لها وهي ترقص أثناء دخولها مكتبها.

وأعربت كورتيز عن سعادتها إذ باتت مهارتها في الرقص معروفة الآن، وذلك في رد على إعادة نشر فيديو قديم لها وهي ترقص يعود لعام 2010.

وقالت لصحيفة هيل: "ليس من الطبيعي أن يحظى المسؤولون المنتخبون بسمعة جيدة في الرقص، ويسعدني أن أكون واحدة منهم".

وزاد انتشار المقطع عدد المعجبين بها.

ويبدو أن الشريط القديم المصور الذي انتشر على نطاق واسع لم ينل من شعبية هذه الشابة التي تبلغ من العمر 29 عاما، بل على العكس تماما زاد في شعبيتها.

ويظهر الشريط أوكاسيو كورتيز عندما كانت طالبة وهي تعيد تمثيل مشهد راقص في فيلم ذاع صيته خلال الثمانينيات بعنوان "نادي الإفطار"، حيث يكتشف خمسة تلاميذ مختلفون تماما قواسم مشتركة بينهم عندما يتم احتجازهم معا.