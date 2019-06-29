الرئيس ترامب يصل إلى كوريا الجنوبية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية السبت بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وحطت الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان" في قاعدة اوسان في جنوب صول.

وكان ترامب قد قال أثناء مشاركته في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، "يمكنني أن أقابله (كيم) على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح لمجرد مصافحة يده والقول مرحباً(؟)!".

​ويأتي الإعلان بعد أربعة أشهر على قمة هانوي بين الزعيمين، والتي باءت بالفشل لعدم إحراز تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية.

وفي حال تم اللقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح، فستكون الأولى في المكان الذي يحمل رمزية كبيرة.

وأنشئت المنطقة المنزوعة السلاح بموجب الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية (1950-1953)، التي دارت بين قوات الجنوب المدعومة من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات الشمال المتحالفة مع الجيش الصيني.