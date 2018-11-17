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الرئيس العراقي يزور إيران

الرئيس العراقي يلتقي نظيره الإيراني

زار الرئيس العراقي إيران السبت بعد أقل من أسبوعين من تجديد الولايات المتحدة للعقوبات النفطية المفروضة على طهران والتي كانت قد رفعت بموجب الاتفاقية النووية لعام 2015.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي إن الرئيس برهم صالح وصل السبت والتقى نظيره الإيراني، الرئيس حسن روحاني.

وتأمل إيران في الحفاظ على صادراتها إلى جارتها، حيث يعد العراق ثاني أكبر سوق لإيران بعد الصين، حيث يشتري كل شيء من الغذاء والآلات إلى الكهرباء والغاز الطبيعي.

وكانت الولايات المتحدة قد إعادت فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران في الخامس من الشهر الجاري.

ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

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