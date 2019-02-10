الرئيس الجزائري يترشح لولاية خامسة

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل 2019 في رسالة ستُوجه للشعب الجزائري، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

ويعتزم الرئيس بوتفليقة في حالة انتخابه لولاية خامسة تنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد "أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية" وإمكانية "اقتراح إثراء الدستور".

وكان الحزب الحاكم بالجزائر، جبهة التحرير الوطني، قد أعلن السبت، في تجمع شعبي حضرته شخصيات سياسية بارزة، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

ويشغل بوتفليقة منصب رئيس الجمهورية الجزائرية منذ 1999، وتم انتخابه لأربع ولايات متتالية، كان آخرها خلال الاستحقاقات الرئاسية التي جرت في 2014.

وتعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2013 لوعكة صحية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المعارضين السياسيين إلى مطالبة المجلس الدستوري بتطبيق المادة 102 التي تنص على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع..".

وعلى عكس الأحزاب المقربة من السلطة، تبدي العديد من الأحزاب السياسية رفضها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية جديدة "بسبب وضعه الصحي".