الـ AI يقيم الطرق في لوس أنجليس

تمكن طلبة في جامعة لويولا ماريماونت من تطوير نظام يدرس الطرق في لوس أنجليس لتحديد حاجتها للصيانة للحد من أزمات الطرق.

وتعد بعض الطرق في هذه المدينة من أسوأ الطرق في العالم بسبب الاختناقات والأزمات خلال أوقات الذروة.

وطورت الطالبة أليخاندرا فاسكس برفقة زميلها إريكسون هيرناندز نظاما يقوم على مبدأ تعلم الآلة من خلال منصة "ترانس فلو" من غوغل، لتحديد الطرق التي تعاني من التشققات والحفر اعتمادا على الصور.

وتستطع الجهات المسؤولة وشركات المقاولات الاستفادة من هذا النظام. فكل ما يحتاجونه تركيب كاميرا والتجول بها في الطرق، ومن ثم تحميل الفيديو والصور التي تم التقاطها عبر النظام، ليحدد لهم الطرق التي تحتاج لإصلاحات ويقدم تقييما لها.

ويعد تعلم الآلة أحد فروع الذكاء الاصطناعي AI، حيث يمكن تعليم الآلة أنماطا معينة لتستطيع تحديدها وبناء نماذج بناء عليها. ويبقى هنا دور المطورين في تحديد كيفية الاستفادة منها.