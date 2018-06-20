غوغل يتنبأ بموعد الوفاة بدقة 95%

استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح شائعا في العديد من المجالات، وعن طريق بعض البرامج والتطبيقات، أصبح ممكنا الآن التنبؤ بالحالة المروية عند الذهاب للعمل أو الدراسة وغيرها من أمور الحياة اليومية، وتستطيع مواقع البحث توقع الكلمة اللاحقة التي ستكتبها، ومؤخرا أعلنت غوغل عن تقنية تستطيع تحديد موعد وفاة الشخص بدقة تصل إلى 95 في المئة.

اعتمدت غوغل في دراسة أجرتها حول هذه التقنية على جمع معلومات طبية متعلقة بحوالي 216 ألف شخص تلقوا الرعاية الصحية في مركزين طبيين في الولايات المتحدة.

واستطاع التعلم الآلي التنبؤ "بدقة" بخطر الوفاة لهؤلاء، وما إذا كان سيتم إعادة إدخالهم للمستشفيات، ومدة الإقامة بها، وغيرها.

ووصلت نسبة دقة التنبؤ بالوفاة 93 و95 في المئة على عكس الطريقة التقليدية Early Warning Score التي تساعد الأطباء على معرفة حالة المريض والتي تتراوح نسبة الدقة بها بين 83 و85 في المئة.

وأكدت مدونة غوغل في مقال حول الموضوع أن العمل لا يزال في مراحله المبكرة لإثبات إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية.