الذكاء الاصطناعي شرطي جديد في نيويورك

تسعى شرطة نيويورك إلى محاربة الجريمة في شوارعها بتسخير الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت شرطة الولاية التي تشهد نحو 100 ألف جريمة سنويا، تعتمد على برنامج "باترنيزر"/ (Patternizr) من أجل تحديد أنماط بعض الجرائم وارتباطها مع بعضها البعض، حسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس.

ويقوم البرنامج بتحليل البيانات في 77 منطقة في نيويورك بحثا عن ارتباطات ما بين الجرائم، خاصة في ما يتعلق بالسرقات والسلب لتحديد الأنماط بما يتيح تتبع المجرمين.

ويحلل البرنامج الشكاوى التي تم التقدم بها ولم يتم حلها، إذ يمكن أن تكشف جريمة حديثة عن أخرى قديمة لم يتم العثور على فاعلها.

ورغم أن شرطة نيويورك اعتمدت على هذا البرنامج منذ أواخر 2016، أعلنته مطلع الشهر الحالي فقط.

ورغم تراجع نسبة الجريمة في نيويورك بشكل طفيف إلا أن الأعداد لا تزال مرتفعة، إذ شهدت خلال العام 2018 أكثر من 68 ألف جريمة سطو وسرقة.