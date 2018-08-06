الدولار إلى ارتفاع جديد

ارتفع الدولار الاثنين متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين.

ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمئة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية اجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف.

وقال خبير العملة في "كريدي أجريكول" في لندن مانويل أوليفري "مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق".

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمئة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.6 الذي سجله في 19 تموز/يوليو.

وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمئة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

واستمر الحذر في أسواق العملة، وتراجعت عملات مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي أمام الين والفرنك السويسري.

واستقر اليورو أمام العملة الأميركية عند أقل مستوى في خمسة أسابيع مسجلا 1.15 دولار.