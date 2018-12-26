وسع ليفربول الفارق بفارق ست نقاط بينه وبين أقرب منافسيه على الصدارة، بفوزه الكبير الأربعاء على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف نظيفة على ملعب "أنفيلد رود" في المرحلة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل الكرواتي ديان لوفرن (11) والمصري محمد صلاح (47 من ركلة جزاء) والسويسري شيردان شاكيري (79) والبرازيلي فابينيو (85) أهداف الريدز الأربعة.

وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، وحقق الفوز الثامن تواليا والـ16 مقابل ثلاث تعادلات، فرفع رصيده إلى 51 نقطة.

وانتزع توتنهام المركز الثاني (45 نقطة) بعد فوزه على ضيفه بورنموث بخمسة أهداف نظيفة، فيما خسر مانشستر سيتي حامل اللقب للمرة الثانية على التوالي وهذه المرة أمام مضيفه ليستر سيتي (1-2).

وتنتظر ليفربول قمة مرتقبة السبت ضد أرسنال، قبل أن يحل بعدها ضيفا على مانشستر سيتي في قمة المرحلة الـ21 في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.