الدوري الإنكليزي.. كل ما نعرفه عن البوكسنغ داي

تقام الأربعاء مباريات الجولة 19 من الدوري الإنكليزي الممتاز والمعروفة باسم جولة "البوكسنغ دي" وتصادف يوم 26 من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

وتشتعل المنافسة على قمة الدوري قبيل بدء منافسات "البوكسنغ داي" هذا العام بين ثلاثة فرق هي ليفربول المتصدر بـ48 نقطة وملاحقه حامل اللقب مانشستر سيتي 44 نقطة وتوتنهام صاحب المركز الثالث بـ42 نقطة.

وسيواجه زملاء النجم المصري محمد صلاح فريق نيوكاسل على ملعب إنفيلد في موقعة تبدو سهلة على الورق لكنها قد تشهد بعض المفاجآت على اعتبار أن مدرب نيوكاسل هو رافايل بينيتيز الذي قاد ليفربول لإحراز دوري أبطال أوروبا في 2005.

في المقابل يخوض مانشستر سيتي اختبارا صعبا على ملعب كينغ باور معقل نادي ليستر سيتي الذي كان قد فاز في الجولة السابقة على تشيلسي في لندن بهدف نظيف.

وتعد المواجهة اختبارا لقدرة أبناء المدرب بيب غوراديولا على تجاوز الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس (2-3) على ملعب الاتحاد.

وفي مباراة أخرى يواجه توتنهام على ملعبه الفريق الصاعد بورنموث الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم باحتلاله المركز الثامن.

​متى بدء تقليد البوكسنغ داي؟

يعود هذا التقليد إلى ما قبل بداية الدوري الإنكليزي الذي تأسس في عام 1888، وبالتحديد في عام 1860 حين أقيمت مباراة في يوم 26 كانون الأول/ديسمبر بين شيفيلد وهالام.

وأقيمت أول مباراة في الدوري الإنكليزي يوم البوكسنغ داي في موسم 1888-1889 بين ناديي بريستون نورث وديربي كاونتي.

لكن معظم المباريات كانت تقام في يوم الكريسماس (25 كانون الأول)، حتى خمسينيات القرن الماضي عندما قررت رابطة الدوري الإنكليزي لعب المباريات في اليوم الذي يليه لأن الناس يكونون منشغلين عادة بالاحتفال بعيد الميلاد ما تسبب في قلة الحضور الجماهيري.

وكان آخر موسم تقام فيه المباريات في يوم عيد الميلاد هو 1957-1958، ليكون بعدها يوم "البوكسنغ دي" هو المفضل لإجراء مباريات الدوري الإنكليزي واستمر لغاية اليوم.

وعادة ما تكون نسبة مشاهدة المباريات مرتفعة للغاية كونه يوم عطلة، ما يدفع العائلات للذهاب إلى المباريات أو مشاهدتها في الحانات والمقاهي.

وحاول الاتحاد الإنكليزي من خلال هذا التخطيط إعطاء الدوري ميزة خاصة عن باقي الدوريات العالمية التي تتوقف معظمها في فترة أعياد الميلاد، فيما يبقى الدوري في إنكلترا مشتعلا لغاية مطلع العام الجديد، ما يرفع نسب المشاهدة خارج البلاد.

أصل كلمة البوكسنغ داي

البوكسنغ داي هو عطلة وطنية في بريطانيا وإيرلندا ويحتفل به في معظم دول الكومنولث وجميع الدول الناطقة بالإنكليزية باستثناء الولايات المتحدة ويعرف أيضا باسم عيد القديس ستيفن.

وهناك عدة فرضيات لأصل هذه التسمية، إحداها وأكثرها شيوعا تقول إن الكنائس كانت تضع قديما صناديق في الخارج لجمع الهدايا للمحتاجين.

ويتم استغلال هذا اليوم لإجراء تخفيضات على السلع في معظم الأسواق التجارية في المملكة المتحدة وكندا، وفي بعض الأحيان تقوم بعض الشركات بتمديد الفترة لمدة أسبوع تعرف باسم "أسبوع الصناديق".