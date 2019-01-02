الدوري الإنكليزي..فوز رابع تواليا لليونايتد

حقق مانشستر يونايتد الأربعاء فوزه الرابع بإشراف مدربه الجديد النروجي أولي غونار سولسكاير إثر تغلبه على مضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين في المرحلة الـ21 من الدوري الإنكليزي التي تختتم الخميس بلقاء قمة بين ليفربول المتصدر ووصيف مانشستر سيتي.

ونجح مهاجم الشياطين الحمر البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي شارك بديلا، في افتتاح التسجيل في الدقيقة (64) بعد نزوله بـ38 ثانية فقط، ثم أضاف زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة (80).

ورفع الشياطين الحمر رصيدهم من النقاط إلى 38 في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن الخامس آرسنال.

وسقط تشلسي في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع ساوثمبتون ليبقى في المركز الرابع بـ44 نقطة.

وفي المباريات الأخرى التي جرت الأربعاء، فاز بيرنلي على هادرسفيلد (2-1)، وكريستال بالاس على ولفرهامبتون (2-0)، وتعادل بورنموث مع واتفورد (3-3)، ووست هام مع برايتون (2-2).