الدوري الإنكليزي.. صلاح يقود ليفربول إلى صدارة مؤقتة

قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول إلى صدارة مؤقتة للدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفا وقيامه بتمريرتين حاسمتين في المباراة التي فاز فيها ليفربول على كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر السابق والذي يلتقي مضيفه توتنهام الاثنين في ختام المرحلة.

وبكر صلاح، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، بهز شباك الخصم بعد معمعة داخل المنطقة وتسديديتين للهولندي جورجينيو فينالدوم والسنغالي ساديو مانيه صدهما الدفاع والحارس، لتصل الكرة الى "الفرعون" فتابعها داخل المرمى.

وبعد رفضه الاحتفال بعد التسجيل في المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بدت الفرحة على أفضل لاعب أفريقي، فيما شرع جمهور ليفربول بإنشاد الأغنية الخاصة به.

وكان صلاح سجل هدف الفوز لفريقه ضد هادرسفيلد في الدوري ثم حقق ثنائية في مرمى النجم الأحمر الصربي في المسابقة القارية.

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