الدوري الإنكليزي.. رقم قياسي جديد

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد أن الموسم الحالي 2018-2019 شهد رقما قياسيا جديدا في الصراع على اللقب الذي تقوده ثلاثة فرق.

وقالت رابطة الدوري على تويتر إنها "المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز الذي لم تخسر فيه ثلاثة فرق في أول 12 مباراة في الموسم هي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي".​

NEW RECORD 🙌



This is the first time in English top-flight history that 3 clubs have remained unbeaten in their opening 12 games of the season (Man City, Liverpool, Chelsea) pic.twitter.com/BXkUeL3H0c — Premier League (@premierleague) November 11, 2018

ويتصدر الدوري الإنكليزي حاليا حامل اللقب مانشستر سيتي بـ 32 نقطة يليه بفارق نقطتين ليفربول، فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث بـ28 نقطة.